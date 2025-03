Lavori alla scuola. La replica del sindaco

"Una così sfacciata non conoscenza dei fatti, un atteggiamento improprio di una rappresentante istituzionale che strumentalizza il proprio ruolo politico per fare disinformazione e coprire di falsità una vicenda che, al contrario, ha bisogno di chiarezza e punti fermi sulle cause che l’hanno determinata, nonché di alternative per il futuro". È la replica del sindaco David Baroncelli alla consigliera regionale Elisa Tozzi in merito alla realizzazione della nuova scuola primaria di San Donato in Poggio al centro del fallimento della ditta che aveva vinto l’appalto. Per il sindaco "non c’è stato alcun ritardo da parte del Comune, la gara non si è svolta in fretta e furia mai nei tempi indicati e non si è posticipata nessuna sottoscrizione del contratto, sono tutte falsità".