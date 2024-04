Lavori alla rete idrica. Niente acqua in centro

Lavori di manutenzione all’acquedotto, erogazione sospesa in centro città. Publiacqua informa che dalle 14 di martedì 9 ci saranno rubinetti all’asciutto nelle seguenti vie: via Pistelli, via dei Rossi (da via dei Rossi a viuzzo della Marzoppina), via Allende (da incrocio con via dei Rossi a incrocio con via Pistelli) e viuzzo della Marzoppina. Nelle strade adiacenti i cittadini protranno avere problemi relativi a pressione ridotta nelle condutture o temporanei fenomeni di torbidità. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso della serata. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo.