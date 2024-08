Lavori alla rete idrica. La perdita di Ferragosto regge dopo i test

Forse ci saranno ancora il parapendio e le arrampicate ma gli eventuali turisti del futuro dovranno fare a meno della ‘sorgente naturale’ immortalata, ironicamente, in un video realizzato da un residente del borgo di Querceto e diffuso via social. La copiosa perdita d’acqua, con una vera e propria cascata in strada in via del Ghirlandaio-via del Borgo documentata la giornata di Ferragosto, non c’è infatti più per l’intervento di Publiacqua. La segnalazione della rottura è arrivata nel tardo pomeriggio del 14 agosto. Dopo un sopralluogo fatto nella stessa giornata è stata rilevata la rottura di un allaccio con l’acqua che usciva poi fuori in maniera evidente ben trenta metri più in basso.

A Ferragosto è stata poi effettuata una riparazione d’emergenza verificata con un nuovo sopralluogo il giorno dopo che ha permesso di testare la tenuta del ripristino che al momento, secondo Publiacqua, regge e risulta efficiente. Per effettuare una riparazione definitiva, invece, occorrerebbe chiudere la strada ma tenendo conto delle previsioni in zona, probabilmente, se non ci saranno ulteriori perdite, questo intervento non sarà effettuato ora. Come detto anche in occasioni di precedenti guasti, frequenti a Querceto, Publiacqua in passato è intervenuta più volte per perdite puntuali, anche su rete privata, sulle vecchie condotte del borgo o sui vecchi allacci alle stesse condotte che sono oggetto di sostituzione grazie ai finanziamenti PNRR. Le nuove condotte sono in collaudo mentre sono in realizzazione i nuovi allacci. Entro il 2024 saranno sostituite anche le tubazioni della zona di via del Ghirlandaio. L’auspicio per gli esasperati residenti è che gli interventi contribuiscano a fermare lo stillicidio di rotture della rete che si verificano da anni.

S.N.