Lavori alla rete idrica. Cala la pressione dell’acqua

Lavori in corso lungo le strade di Sesto Fiorentino. Domani ci saranno disagi per la viabilità per interventi di riasfaltatura del tratto di via del Termine compreso tra il confine comunale con Firenze e via Pasolini. Per tutta la durata dei lavori sarà istituito pertanto il senso unico alternato. Il cantiere durerà dalle 9 alle 17. Con le stesse modalità, a partire da martedì sarà eseguita la riasfaltatura del tratto di via Pasolini compreso tra via del Termine e la rotatoria con via dei Frilli. Ancora martedì a causa del cantiere per il collegamento della nuova rete idrica, dalle 8 del mattino si registreranno forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in via Biancalani, via Messina, via Firenze, via Bari, Piazza Palermo, via Cagliari, via Milano, via Arezzo, via Genova, via Venezia, via degli Scarpettini, via delle Cave, via del Borgo, via del Pallottolaio, via del Gavine, via delle Cappelle, via della Loggia.