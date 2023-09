Lavori alla rampa fra Lastra a Signa e Signa: senso unico alternato

Operai al lavoro per la nuova rampa d’accesso al vecchio ponte fra Signa e Lastra a Signa. Per tutta la giornata di ieri è stato istituito un senso unico alternato per consentire alla ditta che ha in appalto la realizzazione dell’opera lavori di allacciamento al sistema fognario delle acque bianche. L’intervento segue quelli portati avanti nella zona all’inizio di agosto, con l’obbiettivo di eliminare le possibili interferenze con i sottoservizi esistenti.

La realizzazione della rampa procederà ulteriormente nelle prossime settimane, quando si posizionerà la nuova illuminazione pubblica e si sistemerà il marciapiede in via di Sotto. Successivamente sono previsti il montaggio delle travi prefabbricate e la formazione dell’impalcato, insieme ad altri interventi a completamento del progetto, come i marciapiedi e le opere di finitura (guard-rail, parcheggi, illuminazione). Il cronoprogramma dei lavori potrà subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche e alle forniture di materiali e attrezzature. I lavori sono ripartiti dopo un lunghissimo stop, in seguito all’accordo transattivo firmato a giugno dal Comune con la ditta appaltatrice. L’accordo non comprende più la realizzazione della rotonda tra la SS67, via Ponte Nuovo e via De Amicis, che rimane comunque nel progetto e dovrebbe essere realizzata in una fase successiva.