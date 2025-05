Lavori alla piscina, incubo piogge: "Vasche pronte per metà luglio"

Due vasche, una di 25 metri e una ludica di 7 metri, con profondità, rispettivamente, di 1,80 e 1,20 metri, più una vasca per bambini di 5 metri e profonda 70 centimetri, oltre a spogliatoi e servizi igienici rinnovati. La piscina di Vicchio la prossima estate si presenterà così. Martedì sindaco, responsabile del servizio tecnico comunale e referenti delle ditte incaricate, hanno svolto un sopralluogo per fare il punto sui lavori, rallentati dall’emergenza maltempo.

La previsione per l’apertura, affermano dal Comune, è aggiornata alla seconda metà di luglio, in condizioni meteo favorevoli. Il progetto, finanziato dal Pnrr nell’ambito della misura ‘Sport e Benessere’ per un importo di 1,6 milioni di euro, si compone di due parti: il recupero e la riqualificazione della piscina comunale e la valorizzazione del lago-parco di Montelleri per attività sportive e culturali all’aperto. Su questo totale, la parte destinata alla piscina è di circa 1 milione e 100mila euro, per il rifacimento della vasca dei bambini e quello della grande, adesso divisa in due vasche. Poi il rifacimento completo della pavimentazione e degli impianti idraulici ed elettrici, oltre all’adeguamento dei locali spogliatoi e servizi igienici, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sistemazione della copertura e di pannelli fotovoltaici sulle palazzine. Alcune lavorazioni inizialmente non previste, però, hanno fatto lievitare i costi di circa 270mila euro, che saranno coperti con un mutuo.

Sottolinea il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri: "Stiamo lavorando per recuperare i ritardi sul cronoprogramma che hanno comportato gli imprevisti e i rallentamenti dovuti all’eccezionale ondata di maltempo che ha interessato il Mugello, facendo tutto il possibile per consentire la fruizione dell’area della piscina nel periodo estivo. Ringrazio le ditte che, con una riorganizzazione del cantiere, stanno ottimizzando tutte le tempistiche previste. Vogliamo restituire alla comunità uno spazio di sport e socialità, un’opera attesa dai vicchiesi e non solo". Una volta concluso l’intervento si farà il punto sul progetto riguardante la valorizzazione del lago e parco di Montelleri, che prevede tempi e costi inferiori.