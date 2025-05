Lavori alla frana di via del Sasso. Stop al traffico

Al via i lavori di consolidamento in via del Sasso. Una strada letteralmente devastata dal recente maltempo, che aveva prima isolato completamente il Santuario della Madonna del Sasso e che necessitava di una sistemazione definitiva, attraverso una serie di opere di messa in sicurezza. Per questo l’amministrazione comunale, dopo un primo intervento di somma urgenza, sta adesso eseguendo i lavori di consolidamento definitivo del tratto di via del Sasso interessato da un movimento franoso verificatosi nello scorso mese di marzo. L’intervento definitivo avrà - alla fine - un costo di poco inferiore agli 800mila euro e vedrà la realizzazione di una paratia di micropali, che si svilupperà per una lunghezza di circa venticinque metri. Misura, questa che in linea di massima corrisponde a quella interessata dal movimento franoso.

Durante i lavori l’accesso sarà interdetto al traffico. I fedeli e i visitatori del Santuario potranno raggiungere il luogo di culto soltanto a piedi, attraverso il sentiero boschivo che parte dall’abitato di Santa Brigida, in corrispondenza del Cancello Leonardi. Questo intervento fa parte delle somme urgenze finanziate con 1,5 milioni di euro, fondi destinati a garantire una rapida e adeguata risposta alle criticità causate dal maltempo. Tra questi interventi si inserisce anche la conclusione di via Colognolese, che ha visto il rifacimento ed il rafforzamento dell’argine, ed il lavoro in corso in via del Palagio in Colognole, con la sistemazione - anche in questo caso strutturale - della frana con chiodature e reti paramassi. Sempre nell’ambito dei lavori post alluvione, recentemente si è concluso l’intervento sul fiume Argomenna, con lavori urgenti finalizzati a proteggere dall’erosione le pile del ponte della strada comunale.

Leonardo Bartoletti