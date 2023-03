Lavori a Firenze, gli interventi stradali che partono in settimana

I lavori che iniziano la prossima settimana

Firenze, 25 marzo 2023- Nuovo asfalto in viale Etruria, manutenzione di pozzetti della rete elettrica in via Mariti, viale Redi e via delle Cascine. Ma anche i lavori per i nuovi marciapiedi in viale della Toscana. Solo sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via sulle strade di Firenze con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda i risanamenti stradali, proseguono i lavori in viale Etruria. Dal 27 marzo l’asfaltatura interesserà le corsie di sorpasso in direzione uscita città con restringimenti di carreggiata. Termine previsto 5 aprile. In via Mariti-viale Redi-via delle Cascine-piazzale delle Cascine: dal 27 marzo è in programma la manutenzione di alcuni pozzetti della rete elettrica. Fino al 7 aprile saranno in vigore restringimenti di carreggiata e divieti di sosta in via Mariti (carreggiata lato numeri civici pari), viale Redi (da via Maragliano a via Monteverdi), via delle Cascine (direttrice lato numeri civici pari con chiusura del varco tra le due semicarreggiata all’altezza di via Mercadante), piazzale delle Cascine (da via delle Cascine al numero civico 20). In viale della Toscana dal 27 marzo prenderà il via la realizzazione di nuovi marciapiedi. Fino al 15 aprile nel tratto dalla rotatoria a via Virgilio sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico verso quest’ultima strada. Percorso alternativo: via Virgilio-via della Torre degli Agli-via di Novoli-viale della Toscana.

Niccolò Gramigni