L’autunno dei concerti d’autore. Musicus Concentus in cattedrale

A Firenze non c’è autunno senza la stagione concertistica del Musicus Concentus che riparte in grande stile, anche grazie alla collaborazione con l’Opera di Santa Maria del Fiore. L’inizio è di quelli prestigiosi: domani alle 21.15, al Museo dell’Opera del Duomo è in programma il concerto della violoncellista danese Ctm, ovvero Cæcilie Trier. I posti sono esauriti e, guardando il curriculum, non è difficile capire il motivo: basta ricordare che all’inizio della carriera, era il 2017, Ctm ricevette la nomina per il prestigioso Nordic Music Prize per l’album Suite for a young girl.

Attenzione anche al 21 novembre: Antonella Ruggiero e gli Arkè String Quartet si esibiranno, per la prima volta insieme, alla cappella musicale della cattedrale di Firenze. Il Musicus Concentus significa anche la possibilità di vedere gli appuntamenti di ‘A jazz supreme’, con numerose prime, tra cui il progetto in duo di Elias Stemeseder e Thomas Morgan (4 ottobre): i due musicisti hanno scelto la sala Vanni di piazza del Carmine per registrarlo su disco.

Un inedito interessante così come ‘Emem’ di Simone Graziano, Francesco Ponticelli e Marco Frattini, tre tra i musicisiti jazz più attivi in Italia. Attesa anche per la cult band austrialian The Necks, che in sala Vanni presenteranno (8 novembre) per la prima volta in Italia ‘Bleed’, nuovo album in uscita a ottobre. Al programma si aggiungono due rassegne: Jazz Prime al teatro Giotto di Vicchio (Firenze), dedicato ai giovani talenti del jazz italiano, e My Generation, appuntamento nato dalla collaborazione con l’associazione The Cage di Livorno. Le attività di Musicus Concentus sono realizzate col contributo di Ministero della cultura, Regione Toscana, Comune e Città metropolitana di Firenze, Fondazione Cr Firenze e Opera di Santa Maria del Fiore.

Il presidente del Musicus Concentus Fernando Fanutti ha sottolineato che "da sempre" l’obiettivo è portare "sui nostri palchi artisti mai visti prima o nuovi progetti". "La Regione - ha detto il governatore Eugenio Giani - è come sempre molto orgogliosa del lavoro che è stato fatto in questi anni dal Musicus Concentus, per la promozione della musica dal vivo e soprattutto per il supporto ai giovani talenti. Anche per l’edizione 2024 siamo di fronte ad un produzione molto raffinata, in costante rapporto con la città di Firenze, ma direi con la Toscana".

Niccolò Gramigni