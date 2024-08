L’autunno caldo dei cantieri. I nodi: San Giusto e scuola Pettini

Sarà un autunno caldo, ma non solo per il cambiamento climatico. L’amministrazione si gioca una fetta di credibilità sulla chiusura dei cantieri lasciati aperti dalla giunta precedente. Finito il periodo di acclimatamento post elettorale, finite le vacanze, ora si fa sul serio. La sindaca Sereni farà un punto specifico su questi lavori tormentati tra la fine della settimana e l’inizio della prossima. Un summit con la giunta e il dirigente del settore per elaborare strategie, valutare rapporti con le ditte, spingere sulla conclusione dei lavori. I punti nodali sono fondamentalmente tre.

Il primo è l’intervento su piazza Cavour a San Giusto, dove c’è ancora il parcheggio tra via Ponte a Greve e via Neruda che è ancora occupato dal cantiere. È un nodo aperto, come sottolineato anche da Enzo Bellocci, candidato a sindaco del Pci alle ultime amministrative e residente proprio a San Giusto. "Dall’1 settembre ripartirà la pulizia stradale – ha detto – e vista la carenza di posti auto, fioccheranno le multe. Sarebbe opportuno darsi da fare".

"I lavori di riqualificazione di Piazza Cavour (quelli che hanno creato disagio e difficoltà in questi passati mesi) – gli ha risposto il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh – sono praticamente conclusi. Mancano ancora alcune cose, come gli arredi, la nuova illuminazione della piazza, la piantumazione delle nuove alberature, che però nonincideranno sulla viabilità/sosta. Sulla questione del parcheggio, e usato dalla ditta come zona cantiere, sarà rimosso entro la fine di questa settimana con la relativa pulizia dell’area".

Nel centro è aperta invece la questione della semipedonalizzazione tra piazza della Repubblica e via Aleardi. Anche qui siamo in fondo e settembre sarà il momento della verità per la riapertura ufficiale del tratto che unisce piazza Togliatti con piazza Matteotti.

Altro nodo da sciogliere nella piana scandiccese è quella della scuola Pettini. La sindaca è stata netta: coi tecnici valuteranno se sostituire la ditta in modo da portare a termine i lavori in ritardo di sei anni. I lavori della Pettini detengono il record di attesa, e non mancano le critiche da parte di famiglie e opposizione.

Fabrizio Morviducci