Muore a 37 anni e pianifica i regali di compleanno del figlio: "Libri e sorrisi a Tommaso"

Firenze, 7 luglio 2022 - I libri sono già tutti acquistati. E verranno regalati a Tommaso, che ora ha quasi 3 anni, ad ogni suo compleanno. Sono un dono della sua mamma, Laura Lonzi, morta ad appena 37 anni per un tumore raro. Lascia il marito, Antonio Salerno, ed appunto il piccolo Tommaso. Un carcinoma surrenale non le ha dato scampo. Ma Laura, forte, tenace e così piena di vita, ha voluto lasciare il segno fino in fondo. E fare in modo che suo figlio la ricordi anche attraverso una serie di libri che lei, maestra elementare vicino Calenzano, conosceva fin troppo bene. Tra questi, “Quando sarò grande”, “Lettera ad una bambina”, “Il bimboleone e altri bambini”, “Il libro della gentilezza”.

La storia di Laura Lonzi

“Pur così piccolo, Tommaso sa già scrivere le vocali - si fa tanta forza babbo Antonio -. Oggi prenderò la busta coi libri e la consegnerò all’amica di Laura, da lei incaricata di consegnarglieli durante la sua crescita”. La sfortunata mamma, nata e cresciuta a Firenze, ha ‘assegnato’ un compito ad ogni sua amica. C’è chi si occuperà della prima comunione di Tommaso e chi appunto gli darà i volumi scelti dalla sua mamma. Molto amante del mare, delle immersioni, era un uragano. Questo finché il tumore non l’ha “condannata a morte”, come lei stessa aveva scritto sui social.

Prima di morire, martedì scorso nel suo letto, ha registrato dei video toccanti che il marito ha poi ritrovato nel suo smartphone. Lui, la mamma Loretta Grassi, il babbo Roberto e suo fratello Marco non l’hanno lasciata un’instante. E lei, prima di chiudere gli occhi per sempre, ha pensato a tutto. A come esser vestita, a come addobbare la chiesa. Perfino al messaggio da leggere al suo funerale.

Ecco le sue parole: “Da buona ‘programmatrice’, ho pensato anche alle ultime parole che avrei voluto dirvi. Chiunque si trovi qui oggi ha incrociato il mio cammino: chi per un giorno, chi per una serata, chi per mesi, chi per anni, chi da quando sono nata. Ognuno di voi è stato sicuramente importante per me: sono certa di aver riso con tutti voi, perché era la cosa che meglio mi riusciva fare. Ed è quello che adesso chiedo a tutti voi: ridete e sorridete…per mio figlio, Tommaso. Circondatelo di gioia e di sorrisi, non fatelo sentire solo, anche se avrà la morte nel cuore, e dategli il calore necessario affinché cresca sereno. Me ne vado tranquilla, perché so che riuscirete tutti a creare una rete intorno a lui in cui ognuno di voi sarà un tassello importante e giocherà un ruolo fondamentale per Tommaso e anche per Antonio. Non lasciate soli i miei splendidi genitori, sono rocce, ma avranno bisogno di un sostegno”.

Laura il 7 giugno aveva sposato Antonio. Si erano conosciuti a Milano Marittima, otto anni fa.

“Sono felice della vita che ho vissuto, mi sono divertita tanto - aggiunge Laura nel messaggio che ha voluto lasciare -. Cercate tutti di insegnare questo a Tommaso, senza dimenticare il rispetto e l’educazione come punti cardini di un disegno educativo che lo sovrasta. Non perdetevi in sciocchezze, la vita è veramente un soffio. Grazie ancora a tutti voi che siete qua oggi e che mi avete regalato un sorriso…continuate a farlo, io da lassù sicuramente lo farò. E ricordatevi di colmare i vuoti di Tommaso, non con regali, ma con parole, magiche parole d’amore”.

Nella mattina di giovedì 7 luglio si è svolta la cremazione.

“Ci conoscevamo dal 2002 - dice Alessia Della Luna Maggio -. Laura era meravigliosa. Sempre allegra, vivace. Pensare che faceva anche tanta prevenzione. Purtroppo non è bastato”. “Laura si è sempre dedicata al prossimo - ricordano le amiche -. Faceva anche la volontaria alla Misericordia San Pietro Martire a Campo di Marte. Il figlio Tommaso sa che sua mamma adesso è una stella. L’altra notte ha chiesto a suo padre di uscire. Per vederla in cielo.