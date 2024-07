L’attore Marvel e la sfilata di Guess. Weekend con i nostri Jova e Conti

Non ci sono dubbi, la Toscana è meta delle star. Che siano nazionali o internazionali, come l’attore Marvel Tom Hiddleston, divenuto famoso per il suo ruolo di Loki, dio dell’inganno. Uno scatto di domenica immortala il vip di Hollywood appena fuori dal ristorante in cui ha appena cenato, “Buca Mario“ di Firenze.

A ritrarre una piacevole giornata in compagnia nei pressi della costa è anche un selfie postato su Instagram da Antonella Clerici, ospite da Carlo Conti e famiglia a Castiglioncello per il 52esimo compleanno della moglie di quest’ultimo, Francesca Vaccaro.

Bellissimo ritorno,domenica sera, per Jovanotti nella sua Cortona per il Cautha Summer Fest di Camucia. Il cantautore si era già visto a Casole d’Elsa per la Festa del Solstizio d’Estate di Rick Rubin, ma questa è un’atmosfera diversa.

Ultima grande passerella per tantissime modelle in Versilia per l’anteprima della collezione primavera/estate 2025 di Guess firmata Paul Marciano. Sfilano, tra le altre, anche Cecilia Rodriguez e Elisabetta Gregoraci. Non manca un piccolo accenno di gossip: in scena c’erano sia Garance Authié, nuova (presunta) fiamma di Fedez, e Valentina Ferragni, sorella di Chiara.