L’attore Jake Gyllenhaal è il nuovo testimonial della manifattura Ginori

Sarà l’attore statunitense Jake Gyllenhaal (foto), interprete de "I segreti di Brokeback Mountain" oltre che di altri film noti come "Donnie Darko" e "Zodiac", il testimonial della nuova campagna pubblicitaria di Ginori 1735 dal titolo "Everyday art, everyday life". La campagna, scattata dalla fotografa Gray Sorrenti, sarà diffusa a livello globale su stampa, web e out of home a partire da maggio e presenterà l’attore insieme alla collezione Oriente Italiano. Oltre alle immagini fotografiche, la campagna prevede anche un video, prodotto da Gyllenhaal, che mostra la bellezza della porcellana italiana e della sua tradizione, portando il suo occhio artistico e il suo spirito creativo nella Manifattura Ginori di Sesto Fiorentino. Il video celebra infatti l’esclusiva arte dell’artigianalità: attraverso gli occhi dell’attore viene mostrata la maestria degli artigiani che plasmano a mano i pezzi di porcellana, culminando con un rituale, un pranzo convivale con piatti a base di ingredienti locali preparati direttamente da Jake. "Sono entusiasta di collaborare a questo progetto – commenta l’attore – e grato per la magnifica esperienza di realizzare la campagna nella Manifattura Ginori, al fianco dei maestri artigiani. Abbiamo condiviso un momento meraviglioso nel realizzarla".

S.N.