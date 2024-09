Lattexplus alla Cavea. Debutto con due big

Lattexplus debutta alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Il Festival giunto alla sua ottava edizione è sostenuto dall’Estate Fiorentina del Comune di Firenze, e da sempre si contraddistingue per eccellenza e ricerca artistica, grazie ad una line-up di performer di caratura internazionale che rappresentano l’avanguardia della musica elettronica contemporanea. Non fa eccezione il programma di sabato prossimo alla Cavea del Teatro del Maggio, prima parte di Lattexplus Festival, al quale ne seguirà una seconda il 31 ottobre alla Stazione Leopolda. Alla Cavea, a partire dalle 20, sarà possibile apprezzare dal vivo due dei nomi più caldi della scena musicale italiana: Mace e GoDugong. L’apertura porte sarà alle 19 e l’inizio alle 20. Prevendite e biglietti disponibili su dice.fm.

"Grazie a questa manifestazione musicale – ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini – avremo in città una selezione di artisti di livello internazionale che rappresentano l’avanguardia della musica elettronica contemporanea". Mace (pseudonimo di Simone Benussi), è uno tra i più importanti producer della scena nazionale. Dopo quasi 20 anni come collaboratore dei rapper e un’intensa carriera da dj, pubblica nel 2021 ’Obe’, il suo primo album, che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano.

Go Dugong è invece moniker di Giulio Fonseca, produttore, DJ e musicista italiano di base a Milano. Cultore di suoni globali, nelle sue produzioni innesta ritmi, lingue e campioni provenienti da tutto il mondo; un collage di suoni a cui Go Dugong lavora con la passione del collezionista e la meticolosità dell’artigiano. Ogni risultato è animato da un’energia globale, in evoluzione perenne.