L’associazione “Napoleone ed Elisa” arriva in città per parlare della rivalità tra Francia e Gran Bretagna

Trasferta a Firenze per l’associazione ’Napoleone ed Elisa’ con il responsabile della sezione militare dell’associazione, il generale di Corpo d’armata dei Carabinieri in congedo Silvio Ghiselli. Per il ’Souvenir Napoléonien Toscana’, parlerà della rivalità tra Francia e Gran Bretagna nell’incontro ’L’Aquila e il Leone. La politica della Francia e della Gran Bretagna nel periodo napoleonico’: appuntamento domani (ore 17) all’Istituto Francese di Firenze (piazza Ognissanti, 2). L’incontro è a ingresso libero. Per informazioni: 3450026434.