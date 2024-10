L’ascesa di Charlotte M.. Social, cinema e talento: "E adesso sogno Netflix"

di Lorenzo Ottanelli

Sedici anni, oggi è in sala nel cast di ‘Ricomincio da taaac’, ma sono già tanti i traguardi raggiunti. Lei è

Charlotte Moccia, in arte Charlotte M. e abita a Monsummano Terme, ma è nata a . Ha iniziato a 8 anni, pubblicando un video dove si trasformava in sirena. Da quel momento la sua vita è cambiata e oggi è una star per tanti giovanissimi. Conta 1,3 milioni di iscritti su YouTube, con oltre 900 milioni di visualizzazioni. Ma è forte anche su TikTok (dove ha un milione e mezzo di

follower) e Instagram (con 24milioni di like).

Che rapporto hai con ?

"Ci sono una volta a settimana. È meravigliosa, mi piace camminare, c’è molta energia in città. È impagabile passeggiarvi: è sempre molto stimolante e ti permette di avere nuove ispirazioni. Tanti successi già a 16i anni".

Social, cinema, libri e la musica. Qual è il tuo segreto?

"La spontaneità. Cerco di essere me stessa. Devo dire che in questi tempi è sempre più difficile mantenere l’autenticità, ma cerco di rimanere con i piedi a terra. Anche se non è scontato riuscirci".

Due film, un doppiaggio e un film da protagonista. Che rapporto hai con il cinema?

"Un rapporto bellissimo. È da quando avevo 4 anni che ho iniziato un corso di recitazione. Avevo in mente di cantare, poi ho avuto un problema alla voce. Quindi mi sono dato alla recitazione, utilizzata come altra valvola di sfogo. Per il mio film ho pianto molto quando ho visto il trailer, mi sono emozionata e sono fiera di aver portato il mio mondo a spettatori e persone che mi seguono. L’obiettivo è fare film su Netflix, anche se la mia passione si sta spostando verso la musica".

Hai già pubblicato un album e quest’estate è uscito il tuo sesto singolo. Un futuro da cantante?

"Sto gettando le basi per una nuova Charlotte. Sono in una fase di costruzione: do molto tempo allo studio, faccio due ore a settimana con un vocal coach. Voglio reinventarmi, ma con un progetto nuovo, non solo un album, anche con un altro profilo artistico".

Ti piace anche molto scrivere. Hai già pubblicato quattro libri, tra cui un fumetto.

"Mi piace avere a che fare con tutto ciò che riguarda spettacolo e intrattenimento. Per cui ho sempre molti stimoli a fare di più. Mi piace andare a cavallo, sono dell’Acquario e un lato importante del carattere è proprio quello artistico".

Sei stata a New York. Cosa ti ha lasciato questa esperienza?

"Ispirazione. Ho conosciuto molte persone e sono riuscita a fare bei contenuti. Mi sento come quando ho fatto la mia prima esperienza da sola a Brighton, avevo 11 anni e ho vissuto tante situazioni che mi hanno poi portato a scrivere ‘Un’estate al college infestato’".

Di cosa vai più fiera?

"Delle persone che mi seguono. Grazie a loro sono oggi più completa. Fiera di renderli felici con tutto quello che faccio".

Come ti vedi tra qualche anno?

"Sono molto scaramantica (ride). Il mio sogno è avere tanti cavalli. Quando riuscirò a ottenerli avrò raggiunto il mio obiettivo. Certo, voglio fare musica, ma anche studiare e fare l’università: sono in quarta superiore, ancora non so in quale ambito, ma mi piacerebbe sia ingegneria aerospaziale che economia o scienze politiche".