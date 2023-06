L’ascensore del museo si ferma, 3 persone bloccate. I vigili del fuoco aprono il tetto della cabina per liberarle

Firenze, 9 giugno 2023 – Paura questa mattina per tre persone bloccate in un ascensore. E’ successo al museo del Novecento in piazza Santa Maria.

Sono intervenuti I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale. Hanno dovuto effettuare un’apertura sul cielo della cabina per liberare le 3 persone rimaste all'interno, in quanto l’impianto si era bloccato e non è stato possibile effettuare alcuna manovra manuale.