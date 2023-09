L’artigianato si prepara a splendere. Cento maestri al Giardino Corsini

Allargare gli orizzonti, dialogare, affrontare il cambiamento, evidenziare il rinnovamento nel talento sperimentale, sono i concetti chiave della mostra Artigianato e Palazzo che apre al pubblico la XXIX edizione da domani al 17 settembre al Giardino Corsini con una nuova selezione di 100 maestri artigiani e un programma diversificato di mostre, incontri e laboratori "con l’obiettivo – sottolineano gli organizzatori Sabina Corsini, presidente dell’Associazione Giardino Corsini, e l’ideatore Neri Torrigiani – di evidenziare l’unicità dei mestieri artigiani, affinché siano competitivi nello scenario contemporaneo".

La nuova narrazione di Artigianato e Palazzo rivela angolazioni diverse del saper fare attraverso un "tris d’assi": il debutto della collaborazione con Métiers d’Excellence LVMH, la mostra collettiva ‘Materia e Virtuosismo’ promossa da Artex e curata da Jean Blanchaert; il nuovo allestimento site specific de ‘La Grande Bellezza by Starhotels’ nella Limonaia Grandi Maestri. Artigianato e Palazzo propone anche quest’anno un’originale selezione di 100 testimoni della più alta tradizione artigiana, con un focus particolare sulle generazioni emergenti, selezionate fra Italia e Europa. Per rendere concreto l’impegno di avvicinare i più giovani ai mestieri artigiani e per festeggiare la decima edizione di ‘Blogs & Crafts i giovani artigiani e il web’ Artigianato e Palazzo ha siglato, quest’anno, un accordo con Métiers d’Excellence Lvmh che prevede l’ingresso libero ai giovani under 25 con la possibilità di partecipare a dimostrazioni, workshop e piccoli laboratori proposti da Dior, Louis Vuitton, Thélios, alla scoperta dei tanti aspetti del creare artigiano. A questo si aggiunge la rinnovata collaborazione con World Crafts Council Europe per realizzare il concorso ‘Blogs & Crafts Europe’ rivolto ad artigiani under 35, giovani, influencer e talent, invitati e ospitati a Firenze per dar loro l’opportunità di presentarsi al grande pubblico.

Tra gli appuntamenti che arricchiscono la nuova edizione: ‘Firenze Capitale del Restauro’ con la presentazione del progetto coordinato dalla Camera di Commercio di Firenze e dalla sua azienda speciale PromoFirenze (venerdì 15, ore 10), il ciclo di seminari ‘Profumi a scena aperta. Dietro le quinte della profumeria artigiana’, la presentazione del libro ‘Design e artigianalità avanzata’ di Gabriele Goretti, per finire con l’allestimento ‘La dodicesima notte (o quel che volete)’ a cura del Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola.

Prosegue anche l’impegno a tutela dei beni culturali con una nuova campagna di raccolta fondi ’Abbraccia la Loggia del Buontalenti’ che invita il pubblico a diventare parte attiva del restauro di uno dei luoghi simbolo della mostra, la Loggia del Buontalenti di Palazzo Corsini, classificata come "bene monumentale" da tutelare e salvaguardare. Per informazione e donazione: www.artigianatoepalazzo.it.

