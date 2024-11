L’arte di Catarsini. Apre la nuova mostra in centro storico

La pittura di Alfredo Catarsini è di nuovo protagonista a Firenze per l’intero periodo delle feste natalizie e di fine anno. Promossa dalla Fondazione Alfredo Catarsini 1899 ETS, fino al 23 gennaio si può ammirare l’esposizione temporanea “Il Novecento di Catarsini. Dalla macchia alla macchina”, selezione di una trentina di opere fra dipinti e disegni. Nell’esposizione si coprono sei decenni della sua attività - tra il 1930 e il 1987 – ovvero un periodo denso di avvenimenti storici e di grandi trasformazioni.

La sede espositiva prescelta per questa nuova mostra di Catarsini a Firenze è costituita da alcuni spazi di Palazzo Lavison, che oggi ospita gli uffici regionali dei consulenti finanziari e wealth manager di Azimut, in piazza della Signoria. "La mostra che proponiamo – dice Elena Martinelli, presidente della Fondazione Catarsini 1899 ETS – ha ottenuto grande successo di pubblico e di critica nella recente esposizione al Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera e adesso si propone per la prima volta nella sua forma itinerante". Marco Magi, area manager Azimut Capital Management Toscana, spiega: "Siamo molto attenti al territorio, per questo abbiamo deciso di ospitare la mostra di Catarsini". Saranno proposti anche due appuntamenti di approfondimento sull’arte di Catarsini, il 13 novembre in occasione del vernissage, con Cristina Acidini (presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze) e il 21 gennaio, dal titolo “Catarsini, il Novecento e il Catarsismo”. A questi se ne aggiungerà un terzo, il 12 dicembre, dal titolo “Arte accessibile per tutti. Il progetto della Fondazione Alfredo Catarsini 1899”.

La mostra è visibile solo su appuntamento, nell’ambito di una visita guidata condotta da un rappresentante della Fondazione Catarsini. Per concordare giorno e ora (per ora tre date - il 18 e il 28 novembre, 16-17, e il 12 dicembre dalle 15.30 alle 16.30) telefonare, in orario d’ufficio, a uno dei seguenti numeri: 342.1684031, 055.2652401 oppure 338.1995851.