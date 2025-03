Larissa emozionata nel suo stadio. Premio alla campionessa europea fra gli applausi dei piccoli atleti

"È stato bello essere accolta da queste giovani speranze dello sport, ho visto tante facce amiche – dice la 22enne fiorentina – e mi hanno fatto molto piacere le parole di supporto e di orgoglio delle istituzioni. E’ stata una serata memorabile. Sono molto legata a Firenze, bello esserne ambasciatrice". Un’emozionata Larissa Iapichino, neo campionessa europea indoor di salto in lungo, è stata festeggiata all’impianto di atletica “Ridolfi“ dai giovani della Firenze Marathon (la società in cui è cresciuta) e dalle istituzioni. "Quella degli Europei è stata una gara molto difficile, veloce e impegnative, ma volevo fortemente questa medaglia", dice Iapichino. Per l’assessora comunale allo sport Letizia Perini (che ha premiato Iapichino a nome della sindaca Funaro) "avere una campionessa così è un valore aggiunto inestimabile per Firenze", mentre Michele Pierguidi (presidente Quartiere 2) sottolinea "l’ottimo lavoro svolto dall’Atletica Firenze Marathon". Da parte sua, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ricorda con emozione quando la piccola Larissa calcava la pista del “Ridolfi” appena inaugurato proprio da lui nel ruolo di assessore allo sport del Comune nel 2003.

Roberto Davide Papini