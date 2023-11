Largo Spontini, rabbia dei residenti: "Rifiuti e degrado"

Incuria al giardino di Largo Spontini, la segnalano i residenti che continuamente trovano bivacchi con rifiuti e sporcizia assortita sulle panchine. La situazione va avanti da tempo, l’ultimo episodio risale a due giorni fa. "C’è un gruppetto di ragazzi – raccontano i residenti – che utilizza il giardino per stare insieme. Sono in diversi, molesti anche in alcuni casi. Non hanno educazione, visto che continuamente troviamo rifiuti abbandonati sulle panchine". E li trovano anche genitori e nonni che portano i piccoli a giocare. L’appello di queste persone, degli utenti del giardino, è stato rivolto all’amministrazione in modo da avere un intervento di pulizia, ma soprattutto più attenzione a quello che succede in zona. Il giardino è in mezzo al quartiere ma con le siepi alte finisce a volte per essere isolato, visto che la strada principale, ossia via Baccio da Montelupo è la parallela a largo Spontini stesso. Da tempo tutta la cittadinanza chiede una riqualificazione. Nello specifico per il 2024 il comune ha inserito nel piano delle opere la previsione di stanziamento di 837.740 euro per la riqualificazione del giardino di largo Spontini a Casellina. Il progetto prevede la realizzazione di playground, nuovi arredi urbani, e un’illuminazione pubblica più performante di quella attuale. Per il momento basterebbe tenere a bada i vandali.