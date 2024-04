’L’Arca di Noè’ dalla tv ai Gigli

L’Arca di Noè, la nota trasmissione tv di Canale 5 e dedicata ai nostri amici a quattro zampe, approda ai Gigli. L’appuntamento è per domani e domenica quando sarà organizzata anche una sfilata a quattro zampe denominata ‘La Star sei tu’. Con l’obiettivo di far diventare gli animali autentiche star della passerella. Sia oggi che domenica le iniziative si svolgeranno dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre le sfilate, a cui potranno partecipare, previa iscrizione, tutti i presenti all’interno de I Gigli, avranno luogo dalle 17 alle 18. Una giuria di esperti decreterà i vincitori per le diverse categorie: il più bello di razza, il più bel meticcio, ‘Tali e quali’, il più simpatico e il premio speciale del centro commerciale. Domenica sarà presente anche Maria Luisa Cocozza, presentatrice della trasmissione tv e madrina d’eccezione.