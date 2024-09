L’Antisalotto Culturale omaggia Bussotti. Partiture, disegni e foto dedicati al fiorentino

All’Antisalotto Culturale, il nuovo spazio polivalente dove sport e cultura vanno a braccetto, fino al 1° ottobre è visitabile la mostra espositiva con interventi musicali dal vivo per rendere omaggio a uno dei maggiori compositori che Firenze ha avuto fra la seconda metà del Novecento e gli anni 2000: Sylvano Bussotti. La mostra ’Sylvano Bussotti e l’opera geniale’, curata da Renzo Cresti e Maurizio della Nave, offrirà al grande pubblico partiture musicali, disegni, foto, proiezioni e anche inediti provenienti dall’archivio di Renzo Cresti e da quelli di Rocco Quaglia, Roberto Fabbriciani e Hans - Jürgen Gerung.

Nell’ambito dell’esposizione, il 28 settembre si svolgerà la presentazione del libro di Renzo Cresti, ’Sylvano Bussotti e l’opera geniale’ (Maschietto Editore in Firenze). Interverranno i critici musicali Luca Berti e Luca Fialdini, il compositore Luigi Esposito, mentre Ilaria Baldaccini al pianoforte proporrà ’Novelletta’. Quindi Monica Benvenuti (voce) e Ilaria Baldaccini (pianoforte) in ’Sogno sonetto, Sonetto sospeso da Quasi una fantasia’. A seguire Pier Luigi Berdondini, poeta e suonatore di monocordo, proporrà la prima esecuzione assoluta di ’In Habitat ilé, cartiglio a Sylvano in versi a monocordo’. "Bussotti è morto il 19 settembre del 2021 e a tre anni dalla scomparsa un cast eccezionale di interpreti di livello internazionale rendono omaggio alla sua musica, anche con prime esecuzioni assolute" spiega il musicologo Cresti.

L’Antisalotto culturale non sarà solo un polo espositivo, ma anche un luogo per chi vuole ascoltare buon musica, per chi ama il cinema e anche la lettura. Infatti appena si entra sulla destra, oltre al palco dove è posizionato un bellissimo pianoforte c’è anche una libreria, perché nei progetti futuri c’è anche la volontà di fare ’book-crossing’ e organizzare anche delle Reading. Antisalotto Culturale, inoltre, è anche la sede del Comitato Acsi di Firenze.