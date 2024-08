L’Antica Fiera di Settembre riaccende Signa. Dagli arcieri alla Rificolona, tutto il programma

Il banchetto medievale, la rificolona, il palio degli arcieri… L’Antica Fiera di Settembre torna ad accendere il centro storico di Signa (e non solo) con tanti appuntamenti, presentati ieri, in Città Metropolitana dal sindaco Giampiero Fossi, dal presidente dell’associazione Pollicino Matteo Mannelli e da Carlo Pezzetti, vicepresidente della Proloco.

Ad aprire la manifestazione (31 agosto, ore 16) sarà l’inaugurazione della mostra di Tiziana Faccendi al Museo della Paglia (Operarte); a seguire (ore 18), la presentazione del palio dipinto da Enrico Guerrini e il sorteggio degli arcieri. Lunedì 2 settembre (ore 21), nel parco di Villa Alberti, si terrà la sfilata ’Un fiume di paglia’, con la collaborazione del Consorzio ’Il Cappello di Firenze’, ma anche di Paola Hair studio per le acconciature, Orixia per il make up e Mavi per l’abbigliamento. Martedì 3, in centro (dalle ore 16), ecco il mercato e l’animazione di Revelio Fan di Harry Potter e Ludissea 42. Alle 20.45 si terrà il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi, con Gaia Italiano, special guest ’DevilA’ da ’Amici’. A seguire tombola e (23.15) spettacolo pirotecnico. Mercoledì 4 sarà dedicato alla Liberazione: alle 17, la mostra con serigrafie de ’Il Bisonte’; alle 18 la presentazione a cura di Giovanni Greco del libro di Gilberto Bacci; alle 21 celebrazioni per l’80esimo anniversario. Venerdì 6 si terrà il palio degli arcieri al giardino dell’Edera, mentre sabato 7 ci saranno il banchetto medievale e l’incendio della Torre. Il 7 si inizierà (ore 11, Villa Alberti) con la mostra ’Retrospettiva’ di Stefano Mugnaioni (Operarte); seguirà la presentazione del Concorso Maria Grazia Vaccari e (ore 17, in Comune) l’inaugurazione dell’esposizione di Anna Casu (ArteBellariva). Tanti altri gli eventi in programma.

Lisa Ciardi