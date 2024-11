L’anima dei Marlene Kuntz stasera al ’Brillante’

Prosegue la programmazione della rassegna Musica da Abitare con Cristiano Godano in concerto presso il Brillante, nuovo Teatro Lippi stasera alle 21:30

Conosciuto in tutta Italia come frontman del gruppo Marlene Kuntz (una storia iniziata nel 1989 con 130 canzoni all’attivo) Cristiano Godano è un artista poliedrico, cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore. La peculiarità della sua scrittura, caratterizzata da una ricerca di significato e musicalità non banali, lo rende presto identificabile come uno dei pochi musicisti in grado di scrivere inni generazionali e programmatici fondendo il rock e le influenze d’oltreoceano con la melodia. Viene chiamato a gestire workshop, incontri, laboratori di scrittura e lezioni in tutta Italia.

Nel 2012 inizia la docenza presso il Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica di Milano. Sempre nel 2019 riceve il Premio Ciampi al MEI. Esordisce come scrittore nel 2008 con I Vivi, un’opera di narrativa composta da 6 racconti. Edito dalla Rizzoli per la collana 24/7 entra in ristampa dopo solo 1 settimana di vendite.

Da questo libro viene tratto il reading Terrore, portato in giro per l’Italia accompagnato dalle musiche improvvisate di Riccardo Tesio. Nel 2019 pubblica Nuotando nell’aria (La Nave di Teseo): ripercorrendo canzone per canzone i primi 3 dischi della band – Catartica, Il Vile e Ho ucciso paranoia – e illustrandone i retroscena del processo creativo. Il 26 giugno 2020 esce il suo primo album da solista Mi ero perso il cuore: ora è pronto ad annunciare una nuova produzione.