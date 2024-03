L’America cupa di James Ellroy. Il grande autore Usa a Firenze

Il 13 maggio occasione da non perdere per gli appassionati di narrativa noir, di cui lui è considerato un maestro: è l’appuntamento con lo scrittore americano James Ellroy, 76 anni, noto per i suoi romanzi noir tra cui la cosidetta ’Tetralogia di Los Angeles’ (Dalia nera, Il grande nulla, L.A. Confidential e White Jazz) e la ’Trilogia americana’ (American Tabloid, Sei pezzi da mille e Il sangue è randagio). Dalle sue opere sono stati tratti numerosi film, tra cui Indagine ad alto rischio di James B. Harris, L.A. Confidential di Curtis Hanson, The Black Dahlia di Brian De Palma e La notte non aspetta di David Ayer.

A ospitare Ellroy sarà ’La città dei lettori’ e l’evento si svolgerà nella splendida cornice di Giunmti Odeon, l’ex cinema di piazza Strozzi a Firenze che la casa editrice ha trasformato in molto più di una semplice libreria, ma in un centro culturale aperto a giovani e meno giovani, fra presentazioni di libri e proiezioni di film. "Mi piace il mio lavoro, amo battermi, odio perdere, non mollo mai. Se esco ammaccato, fa niente. Scrivere è come fare la lotta, mi piacciono le cicatrici", disse una volta Ellroy. L’incontro fiorentino sasrà l’occasione perfetta per conoscere l’umanità che abita i suoi romanzi e il disturbante affresco dell’America.