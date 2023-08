L’ambientalismo del teatro Cantiere Obraz a Bobolino

Appuntamenti per grandi e piccini: prosegue l’Estate di Cantiere Obraz alla scoperta di Firenze con il cartellone Urbano Fantastico che prevede per oggi alle 19 al Parco di Bobolino (Quartiere 1, viale Machiavelli 18) per la sezione Naturesimo “Piante e Sesso”. Il teatro incontra la scienza in un viaggio per conoscere il patrimonio arboreo fiorentino con gli attori di Cantiere Obraz. L’introduzione scientificoturistica è a cura di Gaia Bigiotti della Facoltà di Agraria e Scienze Naturali. Le musiche dal vivo sono di Erika Giansanti. Ingresso libero con prenotazione consigliata (3281445127 telefonoWhatsapp o scrivendo a [email protected]).

Fino a settembre Cantiere Obraz propone la sua estate con appuntamenti culturali ed artistici diffusi ad ingresso gratuito nei 5 quartieri di Firenze alla scoperta della città.

Urbano Fantastico è quindi il contenitore di eventi con cui l’associazione culturale fiorentina di formazione e produzione teatrale si rivolge a grandi e piccini per conoscere Firenze attraverso tre principali iniziative, nell’ambito di Estate Fiorentina 2023: Fiorentini Fantastici, Scoperte Mirabolanti e Naturesimo, quest’ultimo al suo secondo anno di vita.

La sezione Naturesimo in particolare prevede performance teatrali con musica presso gli “alberi monumentali - i giganti verdi” del patrimonio arboreo di Firenze. Si tratta di azioni teatrali e incontri che vogliono sensibilizzare grandi e piccini al rispetto del pianeta, con un particolare riguardo al mondo delle piante.

Il progetto, realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze è stato cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell’ambito del programma operativo Città Metropolitane 2014-2020.

Prossimi appuntamenti in calendario: il 30 agosto alle 19 urban walking “Fiorentini Fantastici“ dedicato a Giuseppe Poggi, da Pian dei Giullari alle Rampe (Q3* e Q1, prenotazione consigliata); il 13 settembre alle 19 altro urban walking per “Fiorentini Fantastici“ dedicato a Margherita Hack, da via delle Centostelle all’istituto Comprensivo “Dino Compagni” (Q2). Prenotazione consigliata.