L’aggressione in pieno giorno. Giovane rapinato da baby gang. Pugno al volto e via la catenina

Lunedì pomeriggio in zona isolotto un giovane di 17 anni è stato aggredito da una baby gang. Il ragazzo è stato prima avvicinato dal piccolo gruppo, di origini verosimilmente nordafricana, che lo hanno minacciato, per poi colpirlo al volto con un pugno dopo il tentativo di reazione. I due gli hanno strappato la catenina d’oro che aveva al collo e si sono dati alla fuga con un monopattino. L’adolescente ha chiamato le forze dell’ordine: sul posto è intervenuta una voltante della polizia e un’ambulanza. La vittima è stata trasportata all’ospedale Torregalli, non è grave. Gli uomini di via Zara stanno passando al vaglio le telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabile. Il giovane è stata dimesso poche ore dopo.

P.m.