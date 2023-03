L’Aeronautica militare compie 100 anni Centinaia di persone all’open day dentro la Scuola di guerra aerea

Festeggiati ieri a Firenze i 100 anni dell’Aeronautica Militare con varie iniziative tenutesi all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche delle Cascine (già Scuola di guerra aerea). Il generale di brigata aerea Urbano Floreani, comandante dell’Istituto, ha presieduto la cerimonia solenne dell’alzabandiera e la deposizione della corona in onore dei caduti di ogni tempo dell’Aeronautica. L’evento si è svolto alla presenza delle autorità civili e militari, compresi gli ex comandanti dell’Isma. La scuola nel 2023 compie a sua volta 85 anni. Per tutta la giornata l’Istituto ha invece vissuto uno speciale open day, con visite guidata al polo architettonico sede della scuola realizzato dall’architetto fiorentino Raffaello Fagnoni in due anni (1937-38).