L’acqua torna a uscire dal pozzo . Ma i Verdi: "Fontanelli trascurati"

Qualche giorno fa l’acqua è tornata a sgorgare dal pozzo in piazza Buondelmonti, grazie all’intervento di Paolo e Adriano Turchi che sono riusciti a far ripartire una conduttura ferma dal 2008. Ma i Verdi, che da anni lottano per la riattivazione dei fontanelli pubblici che hanno diligentemente censito, non sono soddisfatti. "L’impegno di padre e figlio Turchi, dopo 15 anni in cui il Comune non è riuscito nell’impresa – dicono – si è scontrato con la funzione sostanzialmente estetica del pozzo, visto che una targhetta bilingue segnala che l’acqua non è potabile". Ad agosto poi l’amministrazione aveva effettuato una ricognizione dichiarando che "sui 40 fontanelli presenti sul territorio, 25 sono funzionanti, 15 richiedono interventi di manutenzione". Ma ai Verdi i conti non tornano: "Dal nostro censimento, sono almeno 52, di cui 35 attivi e 17 non attivi, senza contare quelli rimossi". E chiedono il ripristino del "diritto all’acqua".