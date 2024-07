L’accademia Mita cambia casa. Nuovi corsi nella ex ‘scuolina’

di Manuela Plastina

Dall’ultima campanella dell’anno scolastico 2021-2022, la "scuolina" di Croce a Varliano, frazione di Bagno a Ripoli, è rimasta vuota per tanto tempo. Gli studenti sono stati trasferiti (non senza qualche polemica e tanto dispiacere) nei vicini plessi scolastici di Rimaggio e del Padule e la struttura nel cuore di Croce sembrava destinata all’abbandono. Ma così non è stato: l’ex scuolina continuerà nella sua vocazione formativa. Da qualche mese, è diventata la sede della Dreamers Academy, scuola di street dance e hip hop diretta da Maria ‘Baba’ Bazzani che ha vinto il bando pubblico proposto dal Comune di Bagno a Ripoli.

E da domani diventerà ufficialmente una scuola di alta formazione. Già all’inizio del 2023 era stato firmato un accordo triennale tra il Comune e l’Alta Scuola di pelletteria italiana per ospitare a Croce una delle tre sedi della realtà di alta formazione per con corsi specifici per aspiranti modellisti e pellettieri in alta maglieria e abbigliamento.

Una formazione particolarmente adatta in un territorio che accoglie l’alta moda con aziende come Fendi e Scervino, solo per fare alcuni nomi. Tutto dunque era già deciso e facilitato dal fatto che dal 2007 l’amministrazione ripolese è socia dell’istituto di formazione. Si aspettava dunque solo il via dei corsi, annunciati per settembre.

Ma nel frattempo la situazione è cambiata: domani ci sarà la presentazione ufficiale del progetto sulla scuola di Croce con corsi, appunto, annunciati già da settembre.

Ma partner ufficiale del progetto non è più l’Alta Scuola di pelletteria italiana, quanto l’Accademia Mita - Made in Italy Tuscany Academy, l’Its con sede a Scandicci specializzata nell’alta moda e nella formazione su pelletteria, tessile e calzaturiero che ha inglobato la scuola di Alta Pelletteria.

Pochi giorni fa, la stessa Accademia aveva annunciato che i suoi corsi sarebbero ripartiti a settembre anche da Bagno a Ripoli oltre che in altre sedi, come Pontassieve, il Monte Amiata, Santa Croce, l’area pratese e nel prossimo futuro anche a Figline. Aveva anticipato di fatto la notizia che sarà data ufficialmente domani.

E dalla fusione tra le realtà di alta formazione, il Comune di Bagno a Ripoli, già socio di una delle due, potrebbe trarne diretto vantaggio.