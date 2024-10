L’Accademia della Crusca Preziosi esercizi

Gurrieri

Sbagliando s’impari. È l’ultima intelligente e brillante pubblicazione dell’Accademia della Crusca. Il primo ‘Vocabolario’ è del 1612, ampliato e ripubblicato più volte fino al 1923, che ha continuato le sue pubblicazioni col periodico cartaceo e poi in rete ‘La Crusca per voi’. Senza dimenticare che, nel 1941 Bruno Migliorini pubblica la grammatica dal titolo ‘La lingua nazionale. Avviamento allo studio della grammatica e del lessico italiano per la scuola media’. Nel 2022, per Mondadori ha pubblicato ‘Giusto, sbagliato, dipende’. Non è superfluo ricordare che questa nostra Accademia è, in Italia e nel mondo, uno dei principali punti di riferimento per le ricerche sulla lingua italiana; attraverso i suoi centri specializzati, sostiene l’attività scientifica e la formazione di nuovi ricercatori nel campo della linguistica e della filologia italiana e diffonde la conoscenza della nostra lingua e la consapevolezza critica della sua evoluzione attuale. Fedele a quanto Giacomo Devoto (1897 – 1974) – glottologo e linguista del nostro Ateneo - andava predicando nel suo magistero: ‘La lingua è in continuo divenire’. Se il volume precedente intendeva aiutare a risolvere alcuni dubbi linguistici, questo attuale si propone di "offrire una serie di esercizi, grazie ai quali i lettori potranno verificare il loro grado di conoscenza della lingua italiana ed eventualmente migliorarlo divertendosi". In effetti la piacevole singolarità di questo ‘Sbagliando s’impari’ è proprio il tono semplice, confidenziale e colloquiale che allontana ogni affettazione accademica per porsi come uno strumento d’uso domestico. Una formula editoriale umile ed efficace, ben articolata nei seguenti capitoli: Pronuncia e ortografia, Morfologia, Sintassi e testualità, Lessico, Soluzioni. Con utili richiami ai Modi di dire, ai Neologismi, ai casi di Polisemia e Omonimia, ai Sinonimi, alla Etimologia. Il tutto con utili fonti delle citazioni e un’essenziale bibliografia. Complimenti a Paolo D’Achille, Rita Librandi e Marco Biffi, che ne firmano la Premessa.