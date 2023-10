L’abbraccio tra istruzione e sport. Aperti ai liceali gli spazi del Cus

Gli studenti del Liceo Agnoletti, nel campus del polo scientifico, hanno la possibilità di usufruire degli spazi utilizzati per lo sport dai ‘colleghi’ universitari grazie ad un accordo siglato, nei giorni scorsi, tra Città Metropolitana di Firenze, Cus Firenze Asd e Iiss A.M. Enriques Agnoletti e sottoscritto dalla dirigente scolastica della scuola superiore di via Madonna del Piano Silvia Baldaccini, dal presidente del Cus Firenze Fernando Gambassi e dalla Direzione Progetti Strategici della Metrocittà.

Con la convenzione il Cus concede temporaneamente in uso un campo di calcio a 5, il campo polivalente e la pista di atletica, comprensivi degli spogliatoi, dell’impianto Val di Rose in via Lazzerini.

La Città Metropolitana garantirà le risorse necessarie per assicurare le lezioni degli studenti per l’anno scolastico 202324, grazie allo stanziamento di un importo complessivo di 45.000 euro.

"Con questo accordo – spiega il consigliere delegato allo Sport della Metrocittà Nicola Armentano (in foto) – abbiamo cercato mettere a frutto più cose: la contiguità tra Università e liceo, la razionalizzazione dei tempi di raggiungimento dell’impiantistica sportiva, la sicurezza visto che si riducono i rischi legati alla movimentazione. In più l’obiettivo era cercare di collaborare con un ente fondamentale per la formazione dei nostri ragazzi come l’Università. L’intento, per il futuro, è di arrivare a una copertura di questi impianti per renderli sempre più sicuri e fruibili".

Alla questione si era molto interessato, nei mesi scorsi, il capogruppo consiliare di Italia Viva a Sesto Gabriele Toccafondi: "Il dialogo e la collaborazione – dice - portano sempre vantaggi per tutta la comunità. Ho dato il mio contributo, anche se sono all’opposizione della sinistra di Sesto, perché reputavo assurdo che tra Comune e Università, scuole e impianti sportivi del Cus al Polo non ci fosse un dialogo e una collaborazione. Adesso si aprono percorsi che riguardano l’Agnoletti e presto spero riguardino anche le società di atletica di Sesto".

