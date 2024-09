La Verna, al via le celebrazioni dell’ottavo centenario delle stimmate di San Francesco

La verna (Firenze), 10 settembre 2024 - “Francesco d'Assisi ci è contemporaneo, unuomo ricerca, un uomo che ha saputo sognare e ha saputo scegliere secondo Dio. A volte riduciamo la sua vita un po' troppo frettolosamente ad un “prima” e a un “dopo”, mentre la sua esperienza vada guardata come un itinerario coerente, fatto di svolte che pian piano ne hanno plasmato l'animo, per renderlo sempre conforme a Cristo. E sul monte della Verna tale conformazione na raggiunto il punto sublime e vertiginoso, col dono delle stimmate. In questo modo abbiamo provato a vivere e ad offrire questo anno centenario che sta per concludersi e che a metà settembre ha il suo momento centrale”. Cosi fa' Matteo Brena, coordinatore del comitato che, riunendo tutte le componenti della famiglia francescana toscana, ha curato le iniziative per l'ottavo centenario della stimmatizzazione di san Francesco. Il centenario si era aperto ufficialmente il 5 gennaio scorso, ma già in occasione della festa delle stimmate 2023 se n'era avviata la celebrazione, che sta per entrare nella sua parte finale. A la Verna, nel santuario che è custode di quell'evento prodigioso accaduto nel settembre 1224, ci si sta preparando per le celebrazioni relative alla solennità delle stimmate.

A fare da apripista saranno i giovani, che dal 14 al 16 settembre si ritroveranno sul “Calvario francescano” per fare un'esperienza di ritiro e preghiera. “Sarà un'occasione di festa, un momento di preghiera, una notte di veglia – dice fra' Alessandro Martelli, responsabile della pastorale giovanile dei frati minori di Toscana – ed un modo bello per celebrare con noi frati il ricordo di questo meraviglioso incontro tra il Crocifisso e san Francesco, richiamando il tema che ha accompagnato tutto questo centenario: dalle ferite la vita nuova. Non vogliamo, infatti, distogliere lo sguardo da che il centenario delle stimmate stato: una grande opportunità, a partire dai giovani, di raccogliere il messaggio che Francesco ci ha consegnato. La fede in Cristo è capace di rigenerare e sublimare anche quelle ferite dell'animo, che oggi sono una delle tante nuove povertà di cui, come credenti, dobbiamo saperci far carico, per curarle con l'unica medicina che abbiamo e che guarisce: il Vangelo”, conclude fra' Alessandro. Sono più di 120 i giovani che si ritroveranno sabato 14 settembre alle 17.00 presso Casa Tau al Santuario della Verna, dove inizierà il ritiro dal titolo: dalle ferite la vita nuova. Durante l’iniziativa oltre a momenti di catechesi, condivisione e preghiera, il giovane cantautore Davide Scavolini presenterà "Se disegni nel cielo il tuo nome", ovvero una canto che offre un’interpretazione dell’esperienza delle stimmate di Francesco sul santo monte della Verna. Nel pomeriggio del 16 settembre, poi, si uniranno a tutti i pellegrini che saliranno alla Verna per la tradizionale Veglia delle Stimmate che inizierà con i vespri delle 19.00 presso la chiesa parrocchiale di Chiusi della Verna. Alle 20.30 dopo la cena al sacco, si metteranno in ascolto di Mons. Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo-Cortona- Sansepolcro, e saliranno a piedi fino al Santuario della Verna dove, intorno alle ore 23, parteciperanno alla Messa solenne presieduta da fra' Massimo Fusarelli, ministro generale dei frati minori. La Messa viene preceduta, alle 22.30 dall'Ufficio delle letture in Basilica. Al termine della Messa il Santuario rimarrà aperto tutta la notte per la preghiera personale e le confessioni. Ci sarà la possibilità di vivere momenti di preghiera personali e curati da alcuni gruppi di pastorale giovanile toscani per meditare insieme della bellezza della croce. Il17 settembre la solennità degli 800 anni della stimmatizzazione di san Francesco. La giornata inizierà alle 8 con la Messa nella cappella delle stimmate, seguita alle 9 dalle Lodi in basilica. Alle 11 la Messa solenne presieduta da fra' Massimo Fusarelli, ministro generale dei frati minori, alla presenza del Gonfalone del Comune di Firenze. Alle 15.00 la recita dell'Ora nona e la processione verso la cappella delle stimmate, presieduta da fr. Massimo Fusarelli e la benedizione al mondo dal piazzale del Quadrante con la reliquia del sangue di san Francesco. Nel pomeriggio la Messa in Santuario sarà solo alle 17.00, mentre alle 18.30 ne sarà celebrata una a Bibbiena presso l'Oratorio di San Francesco. Infine alle 19 i Secondi Vespri in basilica. La Messa delle 11.00 e la processione delle 15.00 saranno trasmesse su Tsd, canale 85 del digitale terrestre. Le celebrazioni non finiranno il 17 settembre. L'ottavo centenario avrà una “coda” a La Verna il 4 ottobre, festa di san Francesco d'Assisi, quando alle 15, dopo la processione alla cappella delle stimmate, il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, mons. Migliavacca chiude ufficialmente la Porta Santa per l'indulgenza, seppure la stessa indulgenza concessa dalla Santa Sede per questo tempo giubilare è stata prorogata al 31 dicembre. Infine a Firenze, dal 20 ottobre al 4 novembre, nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio, insieme al Comune di Firenze e a MUS.E viene allestito un prodotto multimediale immersivo realizzato dal Francesco Cacchiani, che racconta il legame tra la città di Firenze e il Monte della Verna. Il comitato delle celebrazioni dell’Ottavo Centenario delle Stimmate costruirà attorno a questo percorso delle iniziative culturali di approfondimento tematico. “La comunità francescana della Verna – dice il guardiano fra' Guido Fineschi – aspetta i pellegrini il 16 e 17 settembre per condividere la grazia di questo ottavo centenario, aiuto prezioso per far risuonare nel nostro cuore il dono dell'Amore che sioffre tutto”.