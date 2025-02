La Uil alza la voce: "Serve più sorveglianza"

FIRENZEPresenza costante delle forze dell’ordine, videosorveglianza potenziata, formazione e sensibilizzazione e certezza della pena. Queste le richieste della Uil Fpl dopo la doppia aggressione ai danni del personale sanitario avvenuta all’ospedale di Careggi, con dieci feriti per mano di due degenti che, contemporaneamente, hanno dato in escandescenze.

"Questi fatti, che sembrano usciti da un bollettino di guerra, rappresentano la dura realtà quotidiana dei nostri operatori sanitari. Le aggressioni non sono episodi isolati: costituiscono un fenomeno sistemico, in continua crescita e minaccioso. Non si tratta solo di attacchi contro singoli lavoratori, ma di un attacco al sistema sanitario pubblico, già provato dai continui tagli alla sanità, che aggravano ulteriormente il clima di insicurezza. Questi tagli, infatti, sono uno dei tanti fattori che contribuiscono all’aumento delle aggressioni, trasformando gli ospedali e i pronto soccorso da luoghi di cura in ambienti di timore", dicono dal sindacato.

Per quanto riguarda la presenza delle forze dell’ordine, "è essenziale stipulare protocolli d’intesa tra Asl e autorità di pubblica sicurezza, per garantire interventi tempestivi e decisi contro ogni forma di aggressione".

Poi la Uil Fpl chiede "investimenti strutturali per dotare ogni presidio sanitario di sistemi di sicurezza adeguati, inclusi impianti di telecamere e personale di vigilanza qualificato", e il pugno duro nei confronti degli aggressori, "chiunque compia atti di violenza deve essere perseguito con rapidità e severità". Infine attività di formazione "per il personale sanitario, per gestire situazioni critiche" accompagnato da una campagna culturale "che promuova il rispetto verso medici, infermieri e tutto il personale sanitario, veri alleati della nostra comunità".