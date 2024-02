La truffa di Medjugorje: spariti 300 euro da casa di un'anziana

Firenze, 20 febbraio 2024 - Le fa credere di poter benedire i soldi e le porta via 300 euro. Intorno alle 13 di ieri, le volanti di via Zara hanno soccorso una 90enne vittima di un articolato raggiro, le cui modalità di esecuzione, purtroppo, sono già note agli investigatori. Secondo il racconto della vittima, una donna dall'aspetto molto curato avrebbe suonato alla sua porta di casa, nel quartiere di Peretola, presentandosi con un italiano fluente come una frequentatrice della parrocchia.

La sconosciuta sarebbe rapidamente riuscita a carpire la fiducia della padrona di casa parlandole di alcune amiche, realmente esistenti, in comune e facendo riferimento a veri e propri fatti personali della vittima. Così, parola dopo parola, la truffatrice avrebbe cominciato a parlare anche di riti e benedizioni che lei stessa sarebbe stata in grado di fare, dopo un fantomatico viaggio a Medjugorje.

Ma più che una benedizione l'intrusa avrebbe messo in scena un mero gioco di prestigio: con la scusa di benedire i soldi nell'abitazione, invitando la malcapitata a riporli tutti in un fazzoletto sotto il materasso, sarebbe in un lampo riuscita a sostituire circa 300 euro in banconote con dei ritagli di giornale. Rassicurata inoltre più volte, con la frase "faccia lei, io non tocco niente", la signora raggirata si sarebbe accorta dello scambio solo dopo che la "maga" avrebbe lasciato la sua abitazione.

Gli agenti sono già a lavoro e stanno visionando le immagini della videosorveglianza della zona.