La tragedia, muore nell’azienda dove lavora. Arresto cardiaco per un dipendente di 47 anni

Tragedia a Sieci dove nel tardo pomeriggio di ieri un uomo è morto nella sede di lavoro a seguito di un fatale arresto cardiaco. L’uomo, Gilberto Magherini, di 47 anni, conosciuto come "Gimbo", era ormai da qualche anno responsabile salute e sicurezza per la ditta edile Raggi Costruzioni e Restauri con sede proprio a Sieci in Via Pietro Nenni. Magherini era originario di Rufina, come il fratello Alessio che è un noto fisioterapista di zona, ma ormai da diverso tempo viveva a Pontassieve (non era sposato e non avea figli, ndr). Stando a quanto ricostruito, Magherini era appena tornato da un viaggio di lavoro fuori Firenze quando si sarebbe recato alla sede della ditta Raggi e pochi minuti prima delle 18 mentre si trovava negli uffici amministrativi dell’edificio, assieme ad altri colleghi, avrebbe accusato il malore fatale. L’uomo si sarebbe accasciato a terra, da lì sarebbe stata repentinamente effettuata la chiamata al numero unico di emergenza. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi che, in meno di cinque minuti, è giunta alla sede di lavoro iniziando le manovre di primo soccorso. Sul posto, come da prassi, è anche atterrato l’elisoccorso Pegaso che ha sfruttato l’area verde adiacente Piazza Aldo Moro e a pochissima distanza dal luogo dell’evento. Per oltre un’ora i soccorritori hanno tentato più volte le manovre di rianimazione ma per l’uomo, che non si è mai mostrato cosciente, purtroppo, alla fine, non c’è stato altro da fare che constatarne il decesso. Sul luogo è intervenuta anche la Polizia Municipale di Pontassieve per le operazioni di atterraggio dell’elisoccorso Pegaso, che è tuttavia poi purtroppo ripartito vuoto, e per i rilievi dell’accaduto. Non è stata, infine, necessaria, data la situazione specifica, l’attivazione dell’Ispettorato del lavoro. La notizia della tragedia si è diffusa velocemente nella piccola comunità di Sieci dove grande è stato da subito il cordoglio per un altro giovane scomparso in modo così terribile. Il paese era già stato scosso dalla scomparsa, poche settimane fa, di un giovane, di orgine pakistana, che, era morto a Sieci dopo un infortunio sul luogo di lavoro schiacciato da una gru.

Martina Stratini