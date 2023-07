La Torre pallanuoto è tornata in serie C

Sarà nuovamente serie C per la prima squadra della Torre NP Pontassieve, formazione di pallanuoto che torna a salire di categoria dopo l’ultima volta nel campionato 2018-19. La formazione gialloblù ha, infatti, conquistato un posto utile per giocarsi nella prossima stagione un posto nel campionato di serie C. Un salto di categoria ottenuto da un mix di esperti e più giovani, tutti made in Pontassieve, che tornerà dunque in serie C. Soddisfazione e congratulazioni arrivano anche dall’Amministrazione comunale.

