La Torre, nuotatori d’argento. Successo ai Master di Torino

Ancora soddisfazioni per una delle storiche società sportive di Pontassieve. Il contesto è quello dei campionati italiani Master, che si sono svolti a Torino. La società Torre nuoto pallanuoto Pontassieve si è classificata seconda, conquistando il titolo di vicecampione italiano master di nuoto. La squadra master è nata a settembre 2023. A comporla sono atleti che hanno un passato sportivo e che, adesso, che si sono messi in discussione divenendo - o continuando ad essere - agonisti anche in età adulta. La squadra è formata da 18 atleti. Una realtà che è soltanto al secondo anno di partecipazione in vasca da 25 metri indoor. Oltre ai risultati di squadra, la Società di Pontassieve ha portato a casa anche importanti affermazioni a livello individuale. Nello specifico, conquistando la medaglia d’argento nella categoria M25 nei 100 metri stile libero e cinquanta delfino con Viola Meini. Oltre a lei è arrivata anche la medaglia d’argento nei cinquanta stile libero la categoria M50 per Gianni Dini.

Leonardo Bartoletti