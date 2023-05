La talpa si mette in moto, il ministro Salvini oggi a Campo di Marte

Il ministro Matteo Salvini, il governatore Eugenio Giani e il sindaco Dario Nardella, ma anche un presidio del Comitato No Tav. È questo il parterre che oggi attenderà a Campo di Marte la presentazione del progetto dello scavo da 6,3 chilometri che farà spazio, nella pancia di Firenze, al tunnel dove (dopo più di 30 anni dal primo progetto) sfreccerà l’alta velocità. Il via ai lavori è previsto a giugno e dopo l’ammodernamento della talpa (in gergo revamping) oggi Salvini arriverà per fare il punto sul passante ferroviario e accendere la talpa. Ma anche per dare il via simbolico all’ammodernamento sui problemi che imbrigliano il nodo fiorentino. Proprio sulla fresa arriverà la richiesta del sindaco che ha già annunciato la richiesta di un raddoppio: "Considerato che nella gara d’appalto è prevista l’attivazione contemporanea di tutte e due le frese sui due tunnel chiederò che si possano attivare entrambe proprio per accelerare i tempi".