La storia della città in biblioteca

L’Associazione Amici dell’Archivio comunale di Fiesole organizza il secondo appuntamento dedicati alla storia di Fiesole, ricostruita principalmente attraverso le fonti archivistiche. L’incontro è in programma sabato 18 novembre ore 17.30 presso la Biblioteca comunale, via Sermei 1 e ha come titolo "Fiesole nelle vedute" . Tema di quest’anno sono infatti i rapporti tra Fiesole e il mondo della pittura: collezionisti, amanti delle arti figurative, pittori che hanno eletto tradizionalmente il territorio fiesolano a residenza o meta imprescindibile dei loro viaggi. Intervengono Maura Borgioli Archivista ed ex reponsabile dell’archivio di Fiesole, la storica dell’arte Laura Corti con la collega Maria Pia Mannini. Alle 16.15 sarà possibile visitare l’archivio comunale con la guita di Valentina Cappellini. Prenotazioni: email [email protected]; tel. 0555961306