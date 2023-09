La stagione al top degli agriturismi "Numeri migliori rispetto al 2022"

Estate da tutto esaurito negli agriturismi del Chianti fiorentino. In controtendenza rispetto alle difficoltà vissute dal turismo italiano, il Consorzio Colli Chianti Fiorentini ha addirittura registrato un miglioramento rispetto ai dati 2022. "Tra le novità principali - ha sottolineato Marco Ferretti, presidente del Consorzio Chianti Colli Fiorentini - l’incremento di turisti nordeuropei, canadesi, australiani e britannici che hanno fatto registrare un +10% di presenze sin da marzo, toccando il +20% a giugno. Come sempre la maggioranza degli ospiti è stata costituita da statunitensi, che rappresentano l’80% dei visitatori. Molto bene anche visite in cantina e degustazioni con un +15%". "Gli agriturismi – ha detto la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi - sono una grandissima risorsa per la Toscana e i dati illustrati dal Consorzio Chianti Fiorentino ce lo confermano. Una dimostrazione ulteriore della multifunzionalità dell’agriturismo, che offre una serie di beni e servizi altrimenti impossibili da ottenere". Il Consorzio Chianti Colli Fiorentini conta 28 membri distribuiti in 16 Comuni: Barberino Tavarnelle Val di Pesa, Montespertoli, Certaldo, San Casciano Val di Pesa, Montelupo Fiorentino, Lastra a Signa, Scandicci, Impruneta, Firenze, Bagno a Ripoli, Fiesole, Pontassieve, Rignano sull’Arno, Pelago, Reggello e Incisa Figline.

Li.Cia.