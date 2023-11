La solidarietà targata Auser

Stop alla tombola e a tutte le attività che si svolgono di consueto al circolo Zambra gestito da Auser fino a quando l’emergenza su Campi Bisenzio non sarà rientrata. La decisione è scattata perchè l’Auser di Sesto, è impegnata a fornire, gli spazi sia della cucina che di gran parte del circolo di via Pasolini, normalmente occupati dalle attività delle associazioni, per ospitare le derrate alimentari e consentire ai Cuochi per l’emergenza Fic della Federazione Italiana Cuochi di poter preparare i pasti per l’emergenza alluvione di Campi Bisenzio. "In questo momento la nostra attività è indirizzata a questo scopo - spiega il presidente Pier Luigi Pettini - per questo abbiamo deciso di convogliare le nostre tutte le nostre forze in questa direzione". In particolare, sono sospesi yoga, ginnastica per anziani, danza terapia, recitazione e pizza ed eventi del venerdì.