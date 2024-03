La Sinistra: “Il servizio di carroattrezzi a rischio per Firenze da fine marzo"

Firenze, 8 marzo 2024 - Il servizio di carroattrezzi sarebbe “a rischio per Firenze da fine marzo”. È l'allarme lanciato dai consiglieri di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio Dmitrij Palagi e Antonella Bundu. "La rimozione dei mezzi sul territorio comunale è tra quelli che garantisce S.a.S., almeno fino al 2026 – affermano -. La nostra partecipata ha solo pochi carroattrezzi, quindi compensa in appalto. Storicamente la ditta assegnataria è Servizi Stradali Firenze, da molto tempo. Però l'ultima gara è andata a vuoto. Si sono presentate delle realtà ma ci sono stati diversi problemi, compresa la necessità di avere già mezzi di nuova generazione, che esclude S.S.F., dove lavorano una dozzina di persone. Quindi che succede ora? Perché la deroga non sembra interessare: a fine marzo rischiamo di non avere più il servizio, perché Servizi Stradali Firenze pare avere intenzione di andare in liquidazione invece che di continuare. Mezzi e personale che fine faranno? E il servizio come sarà garantito? Ci sembra necessario che la politica batta un colpo, senza lasciare in difficoltà gli uffici e la parte tecnica, ma soprattutto garantendo continuità, a chi opera e alla città".