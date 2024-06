La sindaca riapre i ’vecchi’ cantieri: "Concludere i lavori velocemente"

Il primo strappo della sindaca Claudia Sereni: rimettere in moto gli escavatori nei cantieri. I cittadini negli ultimi due anni non hanno fatto altro che protestare per i disagi provocati dai cantieri infiniti. E’ stato un tema dibattuto per tutta la campagna elettorale. Per questo, dai primissimi giorni di governo, ancor prima di aver nominato la giunta, l’obiettivo della prima cittadina è stato quello di rimettere in moto la macchina, provare a cambiare passo rispetto agli ultimi mesi della precedente esperienza.

"E’ mia volontà – ha detto Claudia Sereni – riprendere i cantieri in stand by e chiudere la stagione di questi lavori il prima possibile. Per passare ai nostri obiettivi di consiliatura, occorre prima chiudere queste vicende annose che hanno sicuramente creato disagio ai cittadini". Gli operai sono tornati al lavoro nel giardino di piazza della Repubblica. L’area verde era rimasta abbandonata a se stessa, con erbacce e transenne che impedivano ai cittadini di utilizzare il primo giardino mai realizzato a Scandicci. Siamo nel cuore della semipedonalizzazione, la consegna del giardino è prevista per la fine della prossima settimana. Aggiornamenti anche per il campo sportivo di San Giusto, dove è previsto un nuovo manto erboso sintetico e una recinzione anch’essa nuova. L’impianto sportivo, il suo completamento, è fondamentale per l’attività sportiva del San Giusto. In futuro, con un progetto di sviluppo del campo, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di farne lo stadio per lo Scandicci calcio che quest’anno dovrà invece giocare a San Casciano, non avendo un campo adeguato dove disputare le proprie partite di campionato. Dopo le problematiche legati ai marciapiedi, modifiche in corso anche su piazza Cavour, dove gli alberi previsti saranno piantati a ottobre. Ultimo ma non ultimo, l’intervento in piazza De Gasperi al Vingone, dove c’è un cantiere fermo da tre anni per la costruzione di una torre ascensore per l’auditorium pubblico. In questo caso il dirigente ha effettuato un sopralluogo per la ripartenza dei lavori, il cantiere è stato arretrato in modo da lasciare spazio libero alla piazza interna. Allo studio la sistemazione delle piste di cantiere ricavate passando in mezzo alle case con danni enormi provocati dai veicoli pesanti.