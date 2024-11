’La Signa che vorrei’ si presenta

Presentazione ufficiale per l’associazione ’La Signa che vorrei’. La nuova realtà era nata ottobre, prendendo spunto dalla relativa esperienza politica, che ha portato alla corsa a sindaco e poi all’elezione in consiglio comunale di Monia Catalano. Domenica, quindi, al Centro pastorale Beata Giovanna, la neonata associazione si è presentata alla comunità. Tanti i presenti, tra cui diversi già tesserati. Benché il gruppo nasca da un’esperienza di opposizione, era presente anche l’amministrazione comunale con l’assessore Marcello Quaresima. Ssono stati presentati gli eventi per l’ultimo mese e mezzo del 2024: il 30 novembre ci sarà un appuntamento organizzato in collaborazione con l’azienda Imperiale sulle problematiche relative al sonno; il 7 dicembre, vista anche la tradizione agricola e artigiana di Signa, sarà la volta di un incontro sulla filosofia del chilometro zero e di un laboratorio di panificazione e lievitazione; il 15 dicembre infine ci sarà un party di Natale. Nel 2025 si svolgerà, invece, la prima edizione del concorso letterario ’Il passato nel presente’ (titolo scelto dai presenti), dedicato alla memoria di Beppe Bonardi. Il pomeriggio si è concluso con lo spettacolo del Mago Alex e con alcuni momenti dedicati all’arte con Paolo Scheggi.