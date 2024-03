La sicurezza è il tema dell’incontro di domani del centrosinistra

Si parlerà di un tema particolarmente sentito dai cittadini, anche a Calenzano, quello cioè della sicurezza e della lotta alla criminalità grande e piccola domani, alle 21 al Centro St.Art in via Garibaldi. L’incontro, dal titolo, "Prevenire e combattere la criminalità", è organizzato dal Centrosinistra di Calenzano nell’ambito dei laboratori per la costruzione del programma della candidata sindaco Maria Arena, in collaborazione con la Fondazione Antonino Caponnetto e l’Osservatorio mediterraneo sulla criminalità organizzata e le mafie (Omcom). Relatori della serata, nella quale sarà trattato anche il problema, diffusissimo, delle dipendenze che creano criminalità, saranno Salvatore Calleri, presidente della Fondazione contro la mafia dedicata ad Antonino Caponnetto e coordinatore dell’Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità Organizzata e la Mafia con sede a Napoli e Firenze e Renato Scalia che ha lavorato nella Polizia di Stato, ricoprendo incarichi alla DIGOS e alla Direzione investigativa antimafia e attualmente è componente del consiglio direttivo della stessa Fondazione Caponnetto.