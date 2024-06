La sfida si accende. Tutto pronto per il secondo turno

Un ballottaggio tutto a sinistra quello in programma, domani e lunedì, a Calenzano fra Maria Arena, sostenuta da Partito Democratico, Futura e Calenzano in Movimento, e Giuseppe Carovani appoggiato invece da Sinistra per Calenzano, Per la mia città e Calenzano Democratica. Nel primo turno, l’otto e nove giugno scorsi, l’esito era stato decisamente a sorpresa, non tanto per i contendenti ma per i ‘numeri’: Carovani, già primo cittadino dal 1999 al 2009, infatti era risultato primo con il 41,40 distanziando di circa 8 punti percentuali Maria Arena ferma al 33,93%.

Ora però si riparte da zero e il nome del prossimo sindaco di Calenzano arriverà dallo spoglio delle 16 sezioni sul territorio. La speranza per i due sfidanti è anche quella di portare al voto chi si è astenuto al primo turno. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.