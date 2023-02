La sfida finale nel Pd I 36 seggi per le primarie Migliaia di volontari Appello al voto di Fossi

Oggi si vota per per le primarie del Pd. I seggi sono aperti dalle 8 alle 20. A Firenze non si svolgono nei gazebo, ma all’interno dei circoli. I seggi allestiti in città sono 36. Nell’intera Città metropolitana si contano 160 seggi, 698 in tutta la Toscana e sono più di 4mila i volontari coinvolti.

Con le primarie, aperte anche a chi non è iscritto al partito, sarà eletto il nuovo segretario nazionale. La sfida è tra il presidente dellEmilia Romagna Stefano Bonaccini e la deputata Elly Schlein. In Toscana si vota anche per la segreteria regionale: da una parte la consigliera regionale Valentina Mercanti, in quota Bonaccini, dall’altra l’ex sindaco di Campi Bisenzio e attuale deputato Emiliano Fossi, che sostiene Schlein. Saranno eletti anche i 274 componenti dell’assemblea regionale e 43 toscani delegati per l’assemblea nazionale. Due quindi le schede che saranno consegnate agli elettori.

Ecco dove votare a Firenze: seggio 1: Istituto Lorenzo De Medici via del Giglio 4; seggi 2 e 3 sede Arci piazza dei Ciompi 11; seggio 4 circolo Arci via Mercadante 58; seggio 5 circolo Arci via Delle Porte Nuove; seggio 6 Sala delle Leopoldine piazza Tasso; seggio 7 circolo Arci via D’Annunzio 182; seggi 8, 9 e 10 circolo Arci via D’Orso 8; seggio 11 circolo Arci via Aretina 301; seggio 12 Parterre piazza della Libertà; seggi 13 e 14 circolo Arci Vie Nuove viale Giannotti 13; seggio 15 circolo Arci via Di Ripoli 209d; seggio 16 circolo Sms via Villamagna 111; seggio 17 circolo Ponte a Ema via Chiantigiana 177; seggio 18 circolo Sorgane via Tagliamento 2; seggio 19 circolo Cascine del Riccio; seggio 20 Casa del Popolo del Galluzzo via San Francesco D’Assisi 1; seggio 21 circolo Arci 25 Aprile via Bronzino 117; seggio 22 circolo Mcl Il Boschetto via Di Soffiano 11; seggio 23 circolo Arci Isolotto via Maccari 104; seggio 24 circolo Arci Sms San Quirico via Pisana 576; seggio 25 circolo Arci via San Bartolo a Cintoia 95; seggi 26 e 27 circolo Arci Sms di Rifredi 1 via Vittorio Emanuele II 303; seggio 28 Sms Di Serpiolle via Delle Masse 38; seggio 29 circolo Arci Le Panche via Caccini 13b; seggio 30 Casa del Popolo Tre Pietre via Carlo del Greco 7; seggio 31 Casa della Cultura Ponte Di Mezzo via Forlanini 164; seggio 32 circolo Arci Rigacci via Baracca 58; seggio 33 Circolo Arci Novoli via di Novoli 9r; seggio 34 circolo Arci Sms Peretola via Pratese 48; seggio 35 circolo di Brozzi via Di Brozzi 312; seggio 36 Ponte a Greve circolo Arci Ponte a Greve via Pisana 809.

Sul sito delle Primarie Pd 2023, c’ anche la specifica sezione “Trova seggio”. Chi non è iscritto al Pd dovrà versare 2 euro, come quota di partecipazione alle spese e firmare l’iscrizione nell’albo pubblico degli elettori del Pd. Ai seggi è necessario presentarsi con la tessera elettorale (che serve per controllare l’iscrizione nelle sezioni elettorali di riferimento) e con un documento di identità.

Gli appelli per il voto regionale:

Valentina Mercanti (Bonaccini): "Questo voto è la linea di partenza da cui muovere insieme per ricostruire il Pd in Toscana e nel Paese. Per questo è così importante partecipare".

Emiliano Fossi (Schlein): "Dobbiamo cambiare il partito. O si cambia o si muore. Chi è per lo status quo fa bene a votare per la mia avversaria".