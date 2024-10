La settimana della lingua italiana . Il mondo fra le righe della Crusca

Un libro per raccontare un Paese attraverso la sua lingua, la sua diffusione, la conoscenza di essa prima di tutto da parte del suo popolo; e poi anche dagli altri, da chi la studia per un motivo o per l’altro.

A darlo alle stampe è l’Accademia della Crusca, col titolo ’L’italiano e il libro: il mondo fra le righe’, a cura di Rosario Coluccia, che sarà possibile scaricare gratuitamente durante la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (da domani al 20 ottobre) e dal 21 ottobre a pagamento al costo di 15 euro nella versione e-book e 35 euro in quella cartacea. L’iniziativa della Crusca nasce in occasione della partecipazione alla Fiera di Francoforte (16-20 ottobre), in cui l’Italia è il Paese ospite d’onore, per la seconda volta dopo il 1988. Il motto dell’edizione è ’Radici nel futuro’. Sul bilanciamento tra i due poli, radicamento nel passato e proiezione verso il futuro, è costruito il volume della Crusca. L’introduzione, ’Un popolo alla conquista dell’alfabeto’, mostra i benefici culturali, economici e sociali che la crescente diffusione del libro ha via via apportato alla comunità nazionale. La prima sezione, ’Apprendere la lingua’, evidenzia il cammino intrapreso dalla società italiana postunitaria, scarsamente alfabetizzata, per approdare alla condizione odierna di accettabile (pur se migliorabile) padronanza della lingua. La seconda sezione, ’I cardini e le svolte’, illustra le tappe che dal manoscritto hanno condotto alle attuali forme, a stampa e digitale, del libro. Si prosegue con la terza sezione, ’La ricchezza dello scrivere’, che passa in rassegna espressioni dello scrivere relativamente inconsuete che mostrano quanto la scrittura riscuota l’interesse di individui e di gruppi a torto ritenuti lontani da essa. La quarta sezione, ’Le biblioteche dei grandi’, ricostruisce il patrimonio bibliografico su cui esponenti illustri della nostra lingua e della nostra cultura si sono basati per realizzare opere immortali.

A curare il volume, realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è Rosario Coluccia, professore emerito di Linguistica italiana e membro del consiglio direttivo della Crusca. Dirige ’Studi di Grammatica Italiana’, fa parte della direzione o del comitato scientifico di varie riviste e collane. È autore di oltre 300 pubblicazioni di linguistica e filologia. Nel 2021 l’Accademia dei Lincei gli ha assegnato il Premio ’Maria Teresa Messori Roncaglia ed Eugenio Mari’ sul tema ’La lingua italiana nelle scuole’. Info:

www.accademiadellacrusca.it.